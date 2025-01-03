Італія

Півзахисник Шахтаря потрібен одному з лідерів Серії А.

Наполі готовий повернутися до спроб придбати в Шахтаря Георгія Судакова вже взимку, передає портал TUTTOmercatoWEB.

Пріоритетом неаполітанців на січень є не тільки центральний захисник, але й атакувальний півзахисник, особливо в разі відходу Джакомо Распадорі. На радари клубу Серії А Судаков повернувся нещодавно.

Уже під час зимового трансферного вікна "адзуррі" здійснять нову спробу оформлення переходу 22-річного українця. За даними TmW, досягти успіху в боротьбі за плеймейкера "гірників" Наполі буде нелегко зокрема через високу конкуренцію.

Контракт Георгія з Шахтарем розраховано до кінця 2028 року. Портал transfermarkt оцінює вихованця донеччан у 32 млн євро.

На рахунку Судакова дев'ять голів і три асисти в 23 матчах всіх турнірів поточної кампанії.

Раніше повідомлялося, що Наполі цікавиться універсальним захисником Челсі Ренату Вейгою.