Півзахисник Шахтаря потрібен одному з лідерів Серії А.
Георгій Судаков, Getty Images
03 січня 2025, 19:18
Наполі готовий повернутися до спроб придбати в Шахтаря Георгія Судакова вже взимку, передає портал TUTTOmercatoWEB.
Пріоритетом неаполітанців на січень є не тільки центральний захисник, але й атакувальний півзахисник, особливо в разі відходу Джакомо Распадорі. На радари клубу Серії А Судаков повернувся нещодавно.
Уже під час зимового трансферного вікна "адзуррі" здійснять нову спробу оформлення переходу 22-річного українця. За даними TmW, досягти успіху в боротьбі за плеймейкера "гірників" Наполі буде нелегко зокрема через високу конкуренцію.
Контракт Георгія з Шахтарем розраховано до кінця 2028 року. Портал transfermarkt оцінює вихованця донеччан у 32 млн євро.
На рахунку Судакова дев'ять голів і три асисти в 23 матчах всіх турнірів поточної кампанії.
Раніше повідомлялося, що Наполі цікавиться універсальним захисником Челсі Ренату Вейгою.