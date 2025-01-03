Україна

Каліфорнійський колектив зацікавлений у трансфері гравця Шахтаря.

Клуб МЛС Сан-Дієго веде переговори про придбання правого вінгера Шахтаря Олександра Зубкова, передає портал GIVEMESPORT.

За 28-річного українця запропонували близько 5 млн доларів. Проте, повідомляється, що "гірники" хочуть отримати більшу суму.

Склад Сан-Дієго на майбутній дебютний сезон у МЛС Зубков поповнив би в якості "призначеного гравця". Ще одним таким виконавцем у клубі буде лівий вінгер ПСВ Ірвінг Лосано.

У ході поточної кампанії Олександр взяв участь у 19 матчах всіх турнірів, відзначившись сімома голами та шістьма асистами.

Раніше повідомлялося, що вінгером цікавиться Трабзонспор.