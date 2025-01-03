Каліфорнійський колектив зацікавлений у трансфері гравця Шахтаря.
Олександр Зубков, Getty Images
03 січня 2025, 18:44
Клуб МЛС Сан-Дієго веде переговори про придбання правого вінгера Шахтаря Олександра Зубкова, передає портал GIVEMESPORT.
За 28-річного українця запропонували близько 5 млн доларів. Проте, повідомляється, що "гірники" хочуть отримати більшу суму.
Склад Сан-Дієго на майбутній дебютний сезон у МЛС Зубков поповнив би в якості "призначеного гравця". Ще одним таким виконавцем у клубі буде лівий вінгер ПСВ Ірвінг Лосано.
У ході поточної кампанії Олександр взяв участь у 19 матчах всіх турнірів, відзначившись сімома голами та шістьма асистами.
Раніше повідомлялося, що вінгером цікавиться Трабзонспор.