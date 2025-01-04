Захисник сподобався керманичу всього за кілька тренувань.
Фікайо Томорі, Getty Images
04 січня 2025, 07:45
Англійський центральний захисник Фікайо Томорі мав невизначене майбутнє в італійському Мілані, коли там працював португальський головний тренер Паулу Фонсека й поступово готувався до нового виклику під час зимового трансферного вікна.
Варіантами для 27-річного виконавця називались туринський Ювентус та ще два клуби АПЛ, один серед яких — Ньюкасл.
Утім, прихід до "россонері" нового португальського керманича Сержіу Консейсана все змінив.
Вистачило лічених тренувань для того, щоб новоприбулий тренер інакше оцінив перспективи футболіста в клубі, і наразі фактично відсутня вірогідність того, що Томорі залишить команду під час зимового вікна.
У цьому сезоні англієць провів 16 матчів.