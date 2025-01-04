Італія

Захисник сподобався керманичу всього за кілька тренувань.

Англійський центральний захисник Фікайо Томорі мав невизначене майбутнє в італійському Мілані, коли там працював португальський головний тренер Паулу Фонсека й поступово готувався до нового виклику під час зимового трансферного вікна.

Варіантами для 27-річного виконавця називались туринський Ювентус та ще два клуби АПЛ, один серед яких — Ньюкасл.

Утім, прихід до "россонері" нового португальського керманича Сержіу Консейсана все змінив.

Вистачило лічених тренувань для того, щоб новоприбулий тренер інакше оцінив перспективи футболіста в клубі, і наразі фактично відсутня вірогідність того, що Томорі залишить команду під час зимового вікна.

У цьому сезоні англієць провів 16 матчів.