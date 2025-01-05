Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 19-го туру Серії А Верона приймала Удінезе. Команди голів не забивали і поєдинок завершився нічиєю — 0:0.

Зазначимо, що 71-й хвилині гри другу жовту картку отримав Сердар (Верона), але Удінезе не зумів скористатися перевагою за 16 хвилин до кінця основного часу матчу.

Верона — Удінезе 0:0

Верона: Монтіпо — Давідович, Коппола, Гіларді — Чачуа, Сердар, Дуда, Брадарич (Маньяні, 82) — Суслов (Данилюк, 82) — Тенгстедт (Белаян, 74), Сарр (Москера, 57)

Удінезе: Сава — Крістенсен, Бійол, Соле — Ехізібує (Модесто, 78), Ловрич (Еккеленкамп, 68), Карлстрем (Санчес, 78), Паєро (Атта, 68), Камара — Лукка (Браво, 85), Товен

Попередження: Сердар, Чачуа — Лукка, Карлстрем

Вилучення: Сердар, 71.