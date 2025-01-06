Італія

Легендарна постать для Роми.

Римська Рома в матчі 19-го туру італійської Серії А здолала сусідів по місту Лаціо (2:0).

За інформацією Opta Sports, завдяки цій перемозі Клаудіо Раньєрі став першим тренером в історії, якому вдалося виграти всі чотири перших римських дербі проти Лаціо в якості головного тренера Роми.

Раньєрі втретє очолив "вовків" у листопаді 2024 року, замінивши звільненого Івана Юрича. Раніше 73-річний італійський фахівець вже обіймав цю посаду з 2009 по 2011 рік і з березня по червень 2019 року.

Раніше повідомлялося, що конкурентом Довбика зацікавились у Венеції.