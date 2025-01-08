Італія

Сума трансферу становила близько шести мільйонів євро.

Захисник Молде Матіас Ф'єртофт продовжить свою кар'єру у складі Парми з італійської Серії А, повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 21-річним норвежцем розрахована до літа 2029 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько шести мільйонів євро.

Цього сезону Ф'єртофт провів 24 матчі, в яких забив чотири голи та віддав один асист.

Після 19 турів Парма набрала 19 очок та посідає 14 місце в італійській Серії А.