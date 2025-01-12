Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії A, що відбувся 11 січня 2025 року.

У рамках двадцятого туру італійської Серії A Мілан зіграв унічию проти сардинського Кальярі на власному полі (1:1).

Команда Сержіу Консейсана володіла ініціативою впродовж усього протистояння, проте в першому таймі жодна із сторін голи не забивала, тоді як на початку другого суперники обмінялись м’яча.

Але не більше того — Мілан потім мав шалену перевагу за всіма показниками, але третьої перемоги поспіль за нового тренера так і не здобув.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Кальярі в рамках 20 туру італійської Серії A-2024/25:

Мілан — Кальярі 1:1

Голи: Мората, 51 — Дзортеа, 55

Мілан: Меньян — Калабрія (Хіменес, 63), Томорі, Тіав, Ернандес — Муса (Абрагам, 62), Фофана — Пулішич, Рейндерс, Леау (Оморегбе, 88) — Мората

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Паломіно (В'єтеска, 78), Луперто, Оберт — Дзортеа, Адопо, Макумбу (Ауджелло, 81), Фелічі (Марін, 81) — Віола (Дейола, 65) — Пікколі

Попередження: Хіменес — Фелічі, Пікколі.