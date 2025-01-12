Італія

Гравець раптово став не потрібен рідному клубу.

Французький центральний півзахисник Максанс Какере є вихованцем академії Ліона й свого часу доволі успішно виступив у ролі заміни для Лукаса Пакета та Бруно Гімараеса, які вирішили пов’язати свої кар’єри з клубами АПЛ.

Проте, якщо в попередньому сезоні 24-річний виконавець провів 99% ігрових хвилин своєї команди на футбольному полі, то під час поточної кампанії на його участь у матчах тренерський штаб не розраховував.

Як наслідок, Какере опинився серед гравців, яких "ткачі" хочуть позбутись якомога швидше й зробити це вже під час зимового трансферного вікна.

Основний претендент на Максанса вже відомий і найближчим часом цей перехід має бути завершений — італійський Комо погодився виплатити 17 млн євро.

Сам футболіст натомість отримає контракт до 2029 року.

Медогляд француза вже заплановано, після чого угоду буде підписано й оголошено про трансфер офіційно.