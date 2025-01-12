Італія

До Серії А перебрався півзахисник Філіп Біллінг.

Центральний півзахисник Філіп Біллінг на правах оренди з правом викупу поповнив склад Наполі, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Неаполітанців 28-річний данець представлятиме щонайменше до кінця поточної кампанії. Повноцінний трансфер обійдеться "адзуррі" в 9-10 млн євро.

У сезоні-2024/25 Біллінг взяв участь у 10 матчах, не відзначившись результативними діями.

Нещодавно Наполі відпустив свого півзахисника до Фіорентини, а головний тренер Антоніо Конте повідомив, що один із лідерів клубу попросив продати його.