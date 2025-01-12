Італія

Чергова нічия "зебр".

Головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта прокоментував результат туринського дербі з Торіно (1:1). Його слова наводить Football Italia.

"Ми добре грали на початку матчу, але відійшли назад після забитиго голу, дозволивши Торіно створювати загрозу за допомогою довгих передач. Нам слід було зіграти агресивніше, коли суперник розгортав гольову атаку.

Ми краще почали другий тайм, домінували і створювали моменти, але у нас були проблеми з реалізацією, у підсумку — нічия.

Ювентус зіграв набагато краще за Торіно у другому таймі, але реалізація була недостатньо хорошою.

У нас справді занадто багато нічиїх, особливо з огляду на те, що ми вели в рахунку в деяких матчах. Водночас у Ювентуса лише дві поразки в 27 іграх, хоча в нас дуже молодий склад і багато травм. Але це не виправдання", — сказав Мотта.