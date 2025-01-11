Італія
11 січня 2025, 21:02
Ювентус та Торіно зіграли внічию в Derby della Mole
12 нічия команди Тіаго Мотти в цьому сезоні Серії A та 22 матч без перемог "биків" у принциповій дуелі.
Торіно — Ювентус, Getty Images
11 січня 2025, 21:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Торіно — Ювентус 1:1
Голи: Влашич, 45+1 — Їлдиз, 8
Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода, Коко, Маріпан, Соса (Валюкевич, 90+1) — Лазаро (Нджиє, 90+1), Влашич, Річчі, Лінетті (Тамез, 72) — Адамс (Санабрія, 90+1), Карамо (Педерсен, 62).
Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Камб’язо, 71), Гатті, Калулу, Мбангула (Веа, 77) — Копмейнерс — Маккенні, Дуглас Луїс — Тюрам — Гонсалес, Їлдиз.
Попередження: Войвода, Коко, Лінетті, Валюкевич — Дуглас Луїс