Колектив Антоніо Конте набрав упевнені три очки.
Наполі - Верона, Getty Images
12 січня 2025, 23:57
У рамках 20-го туру італійської Серії А Наполі приймав Верону.
Колектив Антоніо Конте впевнено обіграв опонента, відправивши в його ворота два голи.
Наполі - Верона 2:0
Голи: Монтіпо (аг), 5, Замбо-Ангісса, 61
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Політано (Распадорі, 77) — -, Лоботка, Мактоміней (Сімеоне, 77) — Нерес (Дзербін, 90), Лукаку (Нгонге, 77), Спінаццола (Маццоккі, 83)
Верона: Монтіпо — Фараоні (Данилюк, 77), Давідович, Коппола, Маньяні, Лазович (Брадарич, 69) — Суслов, Белаян (Москера, 84), Дуда — Тенгстедт (Кастанос, 76), Сарр (Роша Лівраменто, 69).