Футболіст приєднався до "орлів" на правах оренди.
Арійон Ібрагімович, Getty Images
13 січня 2025, 13:28
Німецький атакувальний півзахисник косоварського походження Арійон Ібрагімович приєднався до Лаціо на правах оренди, повідомляє пресслужба римлян.
Це буде оренда з правом викупу за 8-10 млн євро, повідомлялось раніше. Клуби не розкривають деталі угоди.
Очікується, що можливий майбутній контракт німця з "орлами" буде розраховано на три роки, якщо римський клуб у підсумку викупить німця.
На рахунку Ібрагімовича три матчі в цьому сезоні.