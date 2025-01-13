Італія

Футболіст приєднався до "орлів" на правах оренди.

Німецький атакувальний півзахисник косоварського походження Арійон Ібрагімович приєднався до Лаціо на правах оренди, повідомляє пресслужба римлян.

Це буде оренда з правом викупу за 8-10 млн євро, повідомлялось раніше. Клуби не розкривають деталі угоди.

Очікується, що можливий майбутній контракт німця з "орлами" буде розраховано на три роки, якщо римський клуб у підсумку викупить німця.

На рахунку Ібрагімовича три матчі в цьому сезоні.