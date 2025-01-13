Україна

Ковалівці встигнуть зіграти товариський матч перед виїздом закордон.

Ковалівський Колос напередодні оголосив про завершення зимової відпустки та повернувся до повноцінної роботи в контексті підготовки до другої частини сезону.

Команда Олександра Поздєєва найближчий тиждень проведе на власній базі в Софіївській Борщагівці, що на Київщині, після чого зіграє товариський матч проти петровського Інгульця 18 січня.

А вже 21-го січня "чорно-білі" вирушать на збір до Туреччини.

Перед початком тренувань гравці Колоса Артем Гусол та Андрій Цуріков отримали пам’ятні нагороди — нападник за найкращий гол першої частини сезону, а захисник — приз найкращого гравця 2024 року.

Нагадаємо, що раніше ковалівський Колос оголосив перелік суперників на турецькій частині зборів.