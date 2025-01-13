Італія

35-річний данець оголосив, що повісив бутси на цвях.

Ексзахисник Мілана Сімон К'єр вирішив завершити кар'єру.



"Зараз дійсно слушний момент, щоб закрити цю главу. Це не рішення, яке я прийняв після літа, але про яке я думав ще до Євро. Минулої осені я зрозумів, що мій час у Мілані, можливо, добігає кінця. Що станеться? Мені абсолютно не потрібно було нікому нічого оголошувати, крім самого себе", — сказав данець.

35-річний К'єр виступав за Мідтьюлланн, Палермо, Вольфсбург, Рому, Лілль, Фенербахче, Севілью, Аталанту та Мілан. Влітку минулого року Сімон залишив "росонері" на правах вільного агента.

К'єр брав участь у трьох чемпіонатах світу (2010, 2018 та 2022) та двох чемпіонатах Європи (2012 та 2020). Останній він завершив із "бронзовими медалями". Також він вигравав Серію А з Міланом.