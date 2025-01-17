Італія

Грузинський вінгер поділився своїми думками перед переходом до ПСЖ.

Вінгер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія попрощався з вболівальниками Наполі перед своїм трансфером до складу ПСЖ.

"Привіт. Це важко для мене, але настав час сказати до побачення. Я провів неймовірний час тут. Ми разом розділили багато спогадів, пережили багато неймовірних емоцій. Неаполь був моїм домом, де я почувався чудово, дякуючи кожному з нас. Шлях, який ми пройшли, все ще у моїх думках, і це дуже емоційно.

Я пам“ятаю свій перший гол і відчуття, які я ніколи не забуду. Мої перші шляхи на цьому стадіоні, ваші пристрасні емоції ваші гасла і вашу енергію. Ви завжди були особливими як вдома, так і на виїзді. Наполі — футбольне місто, Неаполь живе футболом, і я щасливий бути частиною цієї великої історії. Я багато чому навчився тут як на полі, так і за його межами. Виріс як людина і як гравець. Для мене було великою честю вдягати цю футболку.

Хотів би подякувати всім, хто працює у клубі. Тренерам, кожному працівнику, своїм партнерам і вболівальникам. Я говорю до побачення, але ви завжди будете у моєму серці. Сподіваюсь, ми зустрінемось знову. Знаю, що зараз у вас розбите серце, але одного дня я вам все розповім. Хочу побажати вам успіху, принести цьому місту, цим людям скудетто та чемпіонський титул", — сказав Кварацхелія у відео, опублікованому в Instagram.

Нинішнього сезону 23-річний грузин провів 19 матчів, у яких забив п'ять м'ячів та віддав три асисти. Він виступав за Наполі з літа 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Хвіча вчора має прилетіти до Парижа, щоб сьогодні підписати контракт із ПСЖ.