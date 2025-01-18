Італія

Цікаво, чи погодиться англійський клуб одразу.

Італійський Мілан цьогорічного зимового трансферного вікна опинився в дуже цікавій ситуації, оскільки виявляє інтерес одразу до двох англійських виконавців — захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера та нападника Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорда.

Однак зареєструвати "россонері" для участі в другій частині сезону можуть лише одного з них, відповідно до правил місцевої ліги.

А отже прохання форварда "почекати", доки вирішуватиметься доля його перемовин із каталонською Барселоною, була розцінена Міланом як привід натиснути в питанні трансферу саме гравця оборони "містян".

Результат не змусив на себе довго чекати — Вокер дав згоду на підписання можливого майбутнього контракту, після чого італійці зібрались із думками й зробили першу офіційну пропозицію Манчестер Сіті.

Оренда до кінця сезону за 1 млн євро та ще 5 млн євро за повноцінний трансфер улітку — такий варіант отримала команда Хосепа Гвардіоли на розгляд.

Відомо, що Кайл отримує 6 млн євро за сезон у Сіті, і Мілан при цьому гарантує йому той самий рівень виплат, але з розрахунком до 2027 року, а на до 2026, як триває його нинішній контракт.