Італія

Італієць розповів, чому його команда поступилась.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував поразку від Наполі (2:3) в матчі Серії А.

"Таку поразку важко прийняти, враховуючи якість нашої гри та статистику, але це футбол. Не применшую переваг Наполі, але з таким результатом важко змиритися.

Ми граємо кожні три дні, і бувають матчі, коли не вдається показати найкращий футбол, але за останні кілька тижнів ми зустрічалися з Лаціо, Ювентусом, Інтером та Наполі – з найкращими італійськими клубами.

Сьогодні ми, мабуть, заплатили високу ціну – в інших матчах нам щастило більше, але загалом я побачив чудову гру", – сказав Гасперіні.