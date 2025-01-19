Команда Конте йде до скудетто.
Аталанта — Наполі, Getty Images
19 січня 2025, 13:25
Наполі вирвав перемогу над Аталантою в матчі 21-го туру Серії А.
Таким чином, неаполітанці виграли перші вісім з 11 виїзних матчів ліги втретє в історії клубу (8 перемог, 2 нічиї, 1 поразка).
Раніше це вдавалося у сезоні-2017/18, коли Наполі посів друге місце у Серії Ата в кампанії 2022/23 коли було здобуто скудетто.
У цьому сезоні Серії А Наполі йде на першій сходинці чемпіонату Італії.
Дивіться відеоогляд матчу Аталанта — Наполі.