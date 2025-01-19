Італія

Команда Конте йде до скудетто.

Наполі вирвав перемогу над Аталантою в матчі 21-го туру Серії А.

Таким чином, неаполітанці виграли перші вісім з 11 виїзних матчів ліги втретє в історії клубу (8 перемог, 2 нічиї, 1 поразка).

Раніше це вдавалося у сезоні-2017/18, коли Наполі посів друге місце у Серії Ата в кампанії 2022/23 коли було здобуто скудетто.

У цьому сезоні Серії А Наполі йде на першій сходинці чемпіонату Італії.

Дивіться відеоогляд матчу Аталанта — Наполі.