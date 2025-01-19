Італія

Завершилися три матчі чергового туру чемпіонату Італії.

У рамках 21-го туру італійської Серії А-2024/25 у неділю, 19 січня, уже відбулися три поєдинки.

Черговий гол Мойзе Кіна не допоміг Фіорентині здолати вдома Торіно, який більшу частину матчу провів у меншості.

Фіорентина — Торіно 1:1

Голи: Кін, 38 — Гінейтіс, 70

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Фолоруншо, Мандрагора (Соттіль, 76), Адлі — Кольпані (Куаме, 90), Кін, Гудмундссон (Бельтран, 76)

Торіно: Мілінкович-Савич — Дембеле, Маріпан, Коко, Соса (Мазіна, 62) — Лазаро, Річчі, Тамез (Нджиє, 57), Карамо (Педерсен, 85) — Влашич (Гінейтіс, 57), Адамс

Попередження: Кін, Госенс, Фолоруншо — Дембеле, Нджиє

Вилучення: Дембеле, 33 (друге попередження)

Кальярі ж навпаки зумів скористатися вилученням із боку свого суперника й розгромив його на власному полі.

Кальярі — Лечче 4:1

Голи: Гаетано, 60, Луперто, 65, Дзортеа, 80, Оберт, 84 — П'єротті, 42

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Міна, Луперто, Оберт — Дзортеа (Паволетті, 87), Адопо (Гаетано, 54), Макумбу (Марін, 54), Фелічі (Ауджелло, 74) — Віола (Дейола, 54) — Пікколі

Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан, Доргу — Гельгасон (Рамадані, 63), Кулібалі (Бурнете, 77), П'єрре — П'єротті (Боніфаці, 56), Крстович (Ребич, 63), Моренте (Карлссон, 77)

Попередження: Адопо, Дзортеа, Дейола — П'єротті

Вилучення: Ребич, 73

Парма вдома обмінялася реалізованими пенальті з Венецією, поділивши залікові бали.

Парма — Венеція 1:1

Голи: Ернані, 56 (пен.) — Пох'янпало, 20 (пен.)

Парма: Судзукі — Дельпрато, Вольякко (Ейно, 69), Валенті, Валері — Кейта (Камара, 46), Зом — Алмквіст (Бонні, 46), Ернані, Міхейле (Хаж Мохамед, 86) — Канчельєрі (Ман, 46)

Венеція: Станкович — Кандела (Карбоні, 61), Ідзес, Гапс — Б'яркасон (Дзербін, 76), Думбія (Конде, 88), Ніколуссі-Кавілья, Бузіо, Еллертссон — Єбоа (Орістаніо, 61) — Пох'янпало (Гютк'єр, 88)

Попередження: Кейта, Зом — Кандела, Б'яркасон, Карбоні