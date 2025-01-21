Італія

Журналіст оцінив трансфери "вовків".

Авторитетний італійський журналіст Стефано Каріна оцінив трансфери Роми у літнє трансферне вікно.

"Наразі вже ведуться розмови про те, чи варто позбутися принаймні одного з гравців поміж Суле та Бальданці. Це свідчить про провал трансферного ринку Роми.

Та наші думки дещо розділилися стосовно Довбика – це дивний гравець, якому ще потрібно дати час. Але я залишаюся дуже скептичним щодо оцінки трансферного ринку Роми", – сказав Каріна в ефірі Radio Radio Lo Sport.

У цьому сезоні Довбик зіграв 26 матчів, забив 11 голів та зробив 3 результативні передачі.