Італія

Клуби продовжують обговорювати суму трансферу гравця.

Півзахисник загребського Динамо Петар Сучич може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного хорвата зацікавлений міланський Інтер, який вже погодив особистий контракт із футболістом.

Також зазначається, що клуби продовжують переговори, обговорюючи суму трансферу, але "нерадзуррі" сподіваються, що підпишуть гравця до старту клубного чемпіонату світу-2025.

У нинішньому сезоні Сучич провів 17 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.