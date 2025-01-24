Італія

Римський клуб швидко знайшов заміну Метью Раяну.

На тлі вихідного трансферу голкіпера Метью Раяна Рома посилила цю ж позицію гравцем Аталанти П'єрлуїджі Голліні, передає офіційний сайт римського клубу.

За даними transfermarkt, "джаллороссі" віддали за 29-річного італійця 800 тисяч євро. Він підписав угоду, розраховану до кінця червня 2027 року.

Першу половину сезону-2024/25 Голліні провів в оренді в Дженоа. На його рахунку 15 пропущених голів у семи матчах (лише один "сухий") всіх турнірів.

Голкіпер також має досвід виступів за Верону, Астон Віллу, Тоттенгем, Фіорентину й Наполі. Рому він представлятиме у футболці з 95-м номером.