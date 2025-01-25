Італія

Ювентус відкритий до продажу гравця за 20 мільйонів євро.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі все ще може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, два клуби італійської Серії А зробили туринцям запит щодо 23-річного італійця, щоб оцінити можливість його підписання. Які саме це були клуби — не повідомляється.

За інформацією джерела, Ювентус відкритий до продажу Фаджолі та оцінює його у 20 мільйонів євро. Раніше фінансові вимоги "старої синьйори" були вищими — 25 млн євро.

У поточному сезоні Ніколо Фаджолі провів за Ювентус 773 хвилини у 22 матчах у всіх турнірах, в яких він віддав один асист та заробив чотири попередження. Його контракт з туринцями спливає влітку 2028 року.