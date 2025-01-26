Італія

Італієць повертається на Батьківщину.

Римське Лаціо близький до трансферу півзахисника лондонського Челсі Чезаре Казадеї. Про це повідомляє журналіст Нікола Скіра.

За інформацією джерела, переговори перебувають у завершальній стадії. Орієнтовна сума трансферу — 12 млн. євро та 20% прибутку з подальшого продажу гравця. Контракт буде підписано до 30 червня 2029 року.

Чинна трудова угода гравця з "синіми" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

Цього сезону Чезаре Казадеї відіграв за Челсі шість матчів.