Італієць повертається на Батьківщину.
Чезаре Казадеї, getty images
26 січня 2025, 09:53
Римське Лаціо близький до трансферу півзахисника лондонського Челсі Чезаре Казадеї. Про це повідомляє журналіст Нікола Скіра.
За інформацією джерела, переговори перебувають у завершальній стадії. Орієнтовна сума трансферу — 12 млн. євро та 20% прибутку з подальшого продажу гравця. Контракт буде підписано до 30 червня 2029 року.
Чинна трудова угода гравця з "синіми" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.
Цього сезону Чезаре Казадеї відіграв за Челсі шість матчів.