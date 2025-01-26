Італія

Туринці знову не виграли в Неаполі.

Головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта прокоментував поразку від Наполі (1:2) в матчі 22-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Я шкодую про поразку, тому що ми провели хороший перший тайм проти суперника, який не випадково перебуває на першому місці в чемпіонаті.

У другому таймі ми зазнавали труднощів і з цієї причини не змогли виграти матч. У нас виходило добре відреагувати в багатьох інших матчах, але цього разу нам це не вдалося.

Ювентус не вигравав на цьому стадіоні з 2019 року. Це непросте поле для нас, тепер давайте думати про наступний матч.

Справа не в нестачі характеру, ми продемонстрували його в першому таймі, створивши труднощі супернику. У Брюгге ми витратили багато енергії і в другому таймі підсіли", — сказав Мотта.