Англія

Німець може переїхати на Енфілд.

Англійський Ліверпуль активізував інтерес до одного з лідерів мюнхенської Баварії Йосуа Кімміха. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, в англійському клубі вважають, що 29-річний німець може допомогти команді завдяки своєму досвіду та навичкам.

Також керівництво "червоних" приваблює ситуація навколо контракту Кімміха з Баварією, який закінчується наступного літа, у зв'язку з чим є можливість підписати його безкоштовно.

Цього сезону Йосуа Кімміх відіграв за Баварію 29 матчів, забив один гол та віддав вісім результативних передач.