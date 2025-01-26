Німець може переїхати на Енфілд.
Кімміх, getty images
26 січня 2025, 15:21
Англійський Ліверпуль активізував інтерес до одного з лідерів мюнхенської Баварії Йосуа Кімміха. Про це повідомляє Caught Offside.
За інформацією джерела, в англійському клубі вважають, що 29-річний німець може допомогти команді завдяки своєму досвіду та навичкам.
Також керівництво "червоних" приваблює ситуація навколо контракту Кімміха з Баварією, який закінчується наступного літа, у зв'язку з чим є можливість підписати його безкоштовно.
Цього сезону Йосуа Кімміх відіграв за Баварію 29 матчів, забив один гол та віддав вісім результативних передач.