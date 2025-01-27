Італія

Серб не хоче покидати Мілан.

Центральний захисник Мілана Страхиня Павлович прокоментував перемогу в матчі 22-го туру італійської Серії А з Пармою (3:2) та висловився про своє майбутнє. Його слова наводить Milan News.

"Це був складний матч, але ми задоволені трьома очками. Мені сподобався менталітет, який ми продемонстрували за рахунку 1:2. Для мене це були складні тижні без гри, але, коли я виходжу на поле, я борюся кожну хвилину.

Чи залишусь я в Мілані? Я не грав вже десять матчів, і в ЗМІ ходить багато чуток. Але я тут і хочу залишитися", — заявив Павлович.

Цього сезону Страхиня Павлович відіграв за Мілан 16 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.