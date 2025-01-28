Італія

Українець має шанс пограти в чемпіонаті Італії.

Форвард Олімпіакоса та збірної України Роман Яремчук може стати гравцем Венеції, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За даними джерела, Венеція активно шукає заміну для нападника Йоеля Пох’янпало, який близький до переходу в Палермо. Одним із кандидатів на посилення атаки розглядають Яремчука.

Відомо, що Венеція вже звернулась до Олімпіакоса із запитом щодо оренди українця. Очікується, що Яремчук найближчим часом ухвалить рішення щодо пропозиції італійського клубу.

Після 22 турів Серії А Венеція знаходиться на 19 місці.