Італія

Італієць став "грифоном" лише наприкінці жовтня минулого року.

Нападник Дженоа Маріо Балотеллі не зміг показати себе у складі "грифонів" і тому він залишить клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Маріо хоче грати, а тут йому не вистачає місця, тому ми шукаємо хороше рішення для всіх сторін", — сказав спортивний директор Дженоа Марко Оттоліні.

Нагадаємо, скандальний 34-річний італієць приєднався до клубу лише наприкінці жовтня минулого року. За цей час він провів шість матчів, у яких відіграв 56 хвилин.

Після 22 турів Дженоа набрала 26 очок і посідає 12 місце у Серії А.