Італія

Команда Патріка Вієйри змогла набрати три очки з аутсайдером Серії А.

У матчі 22 туру італійської Серії А Дженоа на своєму полі здобула перемогу над Монцею з рахунком 2:0.

Команда Патріка Вієйри могла відкрити рахунок на 31 хвилині, але Андреа Пінамонті не зміг реалізувати пенальті.

Тим не менш, у середині другого тайму Коні Де Вінтер зміг вразити ворота гостей після передачі Аарона Мартіна. Потім на 84 хвилині Хоан Васкес подвоїв перевагу в рахунку, а асистом відзначився дебютант команди Максвелл Корне.

Після 22 турів Дженоа набрала 26 очок і посідає 12 місце в Серії А, а у Монци — 13 балів та останній рядок.

Дженоа - Монца 2:0

Голи: Де Вінтер, 61, Васкес, 84.

Дженоа: Леалі — Де Вінтер, Сабеллі, Васкес, Мартін — Френдруп, Мазіні — Каса (Корне, 55), Торсбю (Екатор, 86), Міретті (Олівейра, 86) — Пінамонті (Екубан, 76).

Монца: Тураті — Д'Амброзіо (Лекович, 74), Іццо, Карбоні — Перейра, Урбанські, Капрарі (Петанья, 68), Кір'якопулос (Мота, 46) — Куррія, Акпа-Акпро (Б'янко, 45) — Мальдіні (Віньято, 68).

Попередження: Капрарі, Кір'якопулос, Акпа-Акпро, Б'янко.