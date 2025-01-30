На нагороду претендують шість футболістів.
Дензел Думфріс та Лаутаро Мартінес, Getty Images
30 січня 2025, 17:40
Італійська Серія А на своєму офіційному сайті оголосила претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату за підсумками січня.
На нагороду претендують шість футболістів:
- півзахисник Інтера Дензел Думфріс — чотири матчі та три забиті м'ячі;
- нападник Інтера Лаутаро Мартінес — чотири матчі, три голи та два асисти;
- хавбек Наполі Скотт Мактоміней — чотири матчі, два голи та один асист;
- форвард Аталанти Матео Ретегі — три матчі та чотири забиті м'ячі;
- півзахисник Наполі Андре-Франк Замбо-Ангісса — чотири матчі, два голи та два асисти;
- хавбек Кальярі Надір Дзортеа — чотири матчі та три забиті м'ячі.
Після 22 турів Наполі очолює турнірну таблицю італійської Серії А, випереджаючи Інтер на три очки, але "нерадзуррі" мають гру в запасі.