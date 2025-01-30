Італія

На нагороду претендують шість футболістів.

Італійська Серія А на своєму офіційному сайті оголосила претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату за підсумками січня.

На нагороду претендують шість футболістів:

- півзахисник Інтера Дензел Думфріс — чотири матчі та три забиті м'ячі;

- нападник Інтера Лаутаро Мартінес — чотири матчі, три голи та два асисти;

- хавбек Наполі Скотт Мактоміней — чотири матчі, два голи та один асист;

- форвард Аталанти Матео Ретегі — три матчі та чотири забиті м'ячі;

- півзахисник Наполі Андре-Франк Замбо-Ангісса — чотири матчі, два голи та два асисти;

- хавбек Кальярі Надір Дзортеа — чотири матчі та три забиті м'ячі.

Після 22 турів Наполі очолює турнірну таблицю італійської Серії А, випереджаючи Інтер на три очки, але "нерадзуррі" мають гру в запасі.