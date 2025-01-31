Італія

Італієць змінить клуб в Серії А.

Керівництво Мілана не пропонувало капітану команди Давіде Калабрії продовжити контракт, який закінчується 30 червня 2025 року, і продасть вже в січні. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Калабрія дав згоду приєднатися до Болоньї, але ще немає домовленості щодо зарплати та терміну контракту. Тривають переговори щодо досягнення угоди.

Трансфермаркт оцінює гравця у 7,5 млн. євро.

Цього сезону Давіде Калабрія відіграв за Мілан десять матчів та забив один гол.