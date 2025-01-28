Італія

Англієць в захваті від свого трансферу у Мілан.

Новоспечений захисник Мілана Кайл Вокер прокоментував перехід до італійського клубу.

"Виграти Лігу чемпіонів із Міланом – це мрія. Мені пощастило як виграти цей трофей разом із Манчестер Сіті, так і програти його. Я був і в тій, і в іншій ситуації.

Набагато краще чути оплески на свою адресу, ніж аплодувати суперникам, але поговоримо про це пізніше, оскільки все залежить від нашого шляху до Ліги чемпіонів.

Я граю у футбол не заради грошей, а через пристрасть до гри. Справи в Ман Сіті йшли не дуже добре, і це одна з причин, чому я перейшов у Мілан, щоб грати більше та вигравати багато трофеїв", — сказав Вокер в коментарі Sempremilan.

Цього сезону 34-річний англієць відіграв за "містян" 18 матчів.