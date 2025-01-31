Італія

У Манчестер Юнайтед не надто націлені на збереження бразильця.

Манчестер Юнайтед веде переговори із зацікавленими в трансфері опорного півзахисника Каземіро клубами, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

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За даними Плеттенберга, відхід 32-річного бразильця вже взимку все ще є реалістичним сценарієм. Можливість переходу гравця розглядає, зокрема, Рома.

На початку січня повідомлялося, яку зарплату Каземіро запропонували в Саудівській Аравії. Його контракт із манкуніанцями розраховано до кінця червня 2026-го (є опція продовження на рік).

У ході поточної кампанії опорник взяв участь у 23 матчах всіх турнірів, відзначившись трьома голами.