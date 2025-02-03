Італія

Вихованець "россонері" змінив клубну прописку.

Правий захисник Давіде Калабрія залишив Мілан і приєднався до Болоньї, передає офіційний сайт "россоблу".

Мілан — Інтер 1:1 Відео голів та огляд матчу 02.02.2025

Італійця орендували до кінця сезону-2024/25. Тоді ж втратить чинність контракт 28-річного гравця з "россонері", тож до рідного клубу він уже навряд чи повернеться.

У Болоньї Калабрія покликаний замінити Штефана Поша, який відправився в оренду до Аталанти. Давіде отримав футболку з 14-м номером.

На рахунку фулбека десять голів і 21 асист у 272-х матчах за Мілан у всіх турнірах. Із грандом він виграв Серію А та Суперкубок Італії (х2).

Нагадаємо, раніше Астон Вілла відкликала оренду нападника в Болоньї та відправила до Мідлсбро.