Італія

"Неаполітанці" мають опцію викупу футболіста за 23 мільйони євро.

Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Мілана Ноа Окафором.

Орендну угоду з 24-річним швейцарцем розраховано до літа 2025 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума оренди склала близько двох мільйонів євро. При цьому "неаполітанці" мають опцію викупу футболіста за 23 млн євро.

Нинішнього сезону Окафор провів 17 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.

Після 23 турів Наполі очолює Серію А, випереджаючи Інтер на три очки, але "нерадзуррі" має гру в запасі.