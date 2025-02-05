Італія

Аргентинець не вписується в плани Сімоне Індзагі.

Нападник міланського Інтера Хоакін Корреа залишить склад "нерадзуррі" наступного літа. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 30-річний аргентинець не вписується в плани тренерського штабу Сімоне Індзагі, тому керівництво "нерадзуррі" не має наміру продовжувати його контракт.

Також наголошується, що послугами Хоакіна вже цікавилися кілька клубів, які хочуть його бачити у своїх складах у наступному сезоні.

У нинішньому сезоні Корреа провів п'ять матчів, у яких відіграв на полі лише 148 хвилин. На його рахунку один гол та два асисти.