Італія

Для 27-річного українця це був 13 гол цього сезону.

В даний час проходить поєдинок 1/4 фіналу Кубку Італії, в якому Рома зустрічається з Міланом.

У цьому матчі на 54 хвилині результативним ударом відзначився український нападник "вовків" Артем Довбик, який вийшов на заміну на 46 хвилині, замінивши Ельдора Шомуродова.

Для 27-річного українця це 31 поєдинок цього сезону, в яких він забив 13 голів та віддав чотири гольові передачі.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Мілан — Рома.