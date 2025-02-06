Італія

Керманич Роми прокоментував кубкову поразку від Мілана.

Рома напередодні в гостьовому поєдинку в рамках чвертьфіналу Кубка Італії поступилась Мілану.

Мілан — Рома 3:1 Відео голів та огляд Кубка Італії

Після завершення гри головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі прокоментував виступ власних підопічних.

"Вітаю Мілан із перемогою, вони мають неймовірну якість, особливо в передній лінії.

Ми грали проти чудової команди, і спробували все. У нас були моменти в першому таймі, але натомість ми пропустили. Ми не хотіли пропускати контратаки, але проти таких команд це важко зробити.

Про що я сьогодні шкодую? Про офсайд у Довбика. Я не можу ні в чому дорікнути своїм хлопцям, я привітав їх після матчу.

Давайте зберігати спокій і рухатись далі... Цікаво подивитись, як відреагує команда, Венеція буде складним суперником.

Ми повинні усвідомлювати, що робимо все можливе. Хлопці вірять у те, що ми робимо, і це найголовніше.

Сьогодні ми були менш блискучими в нашому ігровому плані. Мене це дуже розлютило. Хотілося б відразу грати вертикально, але це нелегко.

Ми повинні працювати більше, хлопцям нелегко звикнути до трьох тренерів за один сезон. Я дякую їм за те, що вони завжди викладаються на повну. Сьогодні ми припустились кількох помилок, після чого не змогли повернутись до гри.

Шомуродов? Я попросив його робити те, що він робив проти Наполі. Він витратив багато енергії в тій грі. І хоча він провів хорошу гру, він не зміг виконати все те, на що я від нього очікував.

Але це теж нормально — ми все одно грали в свою гру. У останніх кількох іграх на наші ворота було мало контратак, проте це нормально, що ми страждали від них проти такої команди Мілана", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Рома проведе в гостях у Венеції в рамках Серії A.