Італія

Форвард Мілана прокоментував кубкову перемогу над Ромою.

Напередодні Мілан у домашньому поєдинку в рамках чвертьфіналу Кубка Італії обіграв Рому.

Мілан — Рома 3:1 Відео голів та огляд Кубка Італії

Після завершення гри нападник "россонері" Теммі Абрагам прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже задоволений цією перемогою, думаю, ми її заслужили. Тепер ми повинні відпочити і бути готовими до наступного матчу.

Свист фанатів Роми? Усі в Італії знають, що Рома багато значить для мене, тому я був розчарований. Але це — частина футболу, тому це нормально", — заявив англійський виконавець.

Наступний кубковий матч Мілан проведе проти переможця пари Інтер — Лаціо.