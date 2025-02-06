Форвард Мілана прокоментував кубкову перемогу над Ромою.
Теммі Абрагам, Getty Images
06 лютого 2025, 09:00
Напередодні Мілан у домашньому поєдинку в рамках чвертьфіналу Кубка Італії обіграв Рому.
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Після завершення гри нападник "россонері" Теммі Абрагам прокоментував виступ власної команди.
"Я дуже задоволений цією перемогою, думаю, ми її заслужили. Тепер ми повинні відпочити і бути готовими до наступного матчу.
Свист фанатів Роми? Усі в Італії знають, що Рома багато значить для мене, тому я був розчарований. Але це — частина футболу, тому це нормально", — заявив англійський виконавець.
Наступний кубковий матч Мілан проведе проти переможця пари Інтер — Лаціо.