Італія

Італієць підбив підсумки невдалого матчу для своєї команди.

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера, прокоментував поразку від Фіорентини (0:3) в матчі Серії А.

"У цьому матчі нас просто не було. Нам бракувало всього. Ми заслужили поразку, і потрібно привітати Фіорентину.

Вже у першому таймі були тривожні сигнали, на які потрібно було реагувати, але ми цього не зробили. Це моя відповідальність. Не будемо робити трагедії, але детально проаналізуємо цю поразку.

Зараз не хочу виправдовуватися. Ця поразка не завершує сезон. Ми просто не показали тієї гри, яку мали демонструвати", – сказав Індзагі.