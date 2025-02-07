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Досвідчений іспанець знайшов собі новий клуб.

Мексиканський Монтеррей підписав 38-річного захисника Серхіо Рамоса.

Угода з досвідченим чемпіоном світу та Європи укладено на один рік. Футболіст приєднався до мексианського клубу на правах вільного агента.

Нагадаємо, минулий сезон захисник провів у Севільї. В андалузькому клубі він зіграв 37 матчів, в яких зробив вісім результативних дій.

Раніше журналіст Ніколо Скіра повідомляв, що зарплата легенди Реала складе близько чотирьох мільйонів на рік.

У новій команді Рамос обрав 93-й номер. Для нього ця цифра є особливою, адже саме на 93-й хвилині у 2014 році він забив гол у фіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Серхіо Рамос виступав у складі Реала з 2005 по 2021 рік. За цей період він взяв участь у 671 матчі "королівського" клубу в усіх турнірах, де відзначився 101 голом та 40 результативними передачами. Разом з мадридцями Рамос п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії та має чотири перемоги у Лізі чемпіонів.