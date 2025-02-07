Іспанія

Француз може продовжити кар'єру в Реалі.

Мадридський Реал готується підписати захисника лондонського Арсеналу та збірної Франції Вільяма Саліба. Про це повідомляє RMC Sport.

За даними джерела, 23-річний футболіст збірної Франції – пріоритетна ціль "вершкових" для зміцнення оборони. Його перехід до мадридців може відбутися у літнє трансферне вікно.

Передбачається, що француз стане найдорожчим захисником в історії, якщо угода відбудеться. Transfermarkt оцінює вартість Саліба у 80 мільйонів євро. Контракт 23-річного футболіста з Арсеналом розрахований до 2027 року.

За Арсенал Вільям провів 82 матчі та забив шість голів.

Раніше повідомлялось, що "вершкові" вже контактували з оточенням гравця і отримали позитивну відповідь.