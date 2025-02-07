Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 6 лютого 2025 року.
Фіорентина — Інтер, Getty Images
07 лютого 2025, 09:20
Фіорентина у перенесеному матчі 14 туру італійської Серії А на своєму полі впевнено обіграла міланський Інтер (3:0).
"Фіалки" відкрили рахунок на 60 хвилині зусиллями Луки Раньєрі, а через вісім хвилин Мойзе Кін подвоїв перевагу господарів поля.
Потім на 89 хвилині Кін поставив остаточну крапку у матчі, оформивши дубль.
Після 23 турів Фіорентина набрала 42 очки і посідає четверте місце у Серії А, а в Інтера – 51 бал та друге місце за Наполі (54).
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Інтер в італійській Серії А-2024/25:
Фіорентина — Інтер 3:0
Голи: Раньєрі, 60, Кін, 68, 89.
Фіорентина: Де Хеа — Комуццо, Понграчич, Раньєрі, Госенс (Кольпані, 88) — Додо, Річардсон, Мандрагора, Парізі — Бельтран (Катальді, 90+1) — Кін (Капріні, 90+2).
Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні (Дімарко, 69) — Думфріс, Фраттезі (Асллані, 83), Чалханоглу (Барелла, 69), Мхітарян (Арнаутович, 69), Аугусто (Таремі, 82) — Тюрам, Л. Мартінес.
Попередження: Кін.