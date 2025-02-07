Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 6 лютого 2025 року.

Фіорентина у перенесеному матчі 14 туру італійської Серії А на своєму полі впевнено обіграла міланський Інтер (3:0).

"Фіалки" відкрили рахунок на 60 хвилині зусиллями Луки Раньєрі, а через вісім хвилин Мойзе Кін подвоїв перевагу господарів поля.

Потім на 89 хвилині Кін поставив остаточну крапку у матчі, оформивши дубль.

Після 23 турів Фіорентина набрала 42 очки і посідає четверте місце у Серії А, а в Інтера – 51 бал та друге місце за Наполі (54).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Інтер в італійській Серії А-2024/25:

Фіорентина — Інтер 3:0

Голи: Раньєрі, 60, Кін, 68, 89.

Фіорентина: Де Хеа — Комуццо, Понграчич, Раньєрі, Госенс (Кольпані, 88) — Додо, Річардсон, Мандрагора, Парізі — Бельтран (Катальді, 90+1) — Кін (Капріні, 90+2).

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні (Дімарко, 69) — Думфріс, Фраттезі (Асллані, 83), Чалханоглу (Барелла, 69), Мхітарян (Арнаутович, 69), Аугусто (Таремі, 82) — Тюрам, Л. Мартінес.

Попередження: Кін.