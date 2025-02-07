Італія

Керманич Челсі висловився про відхід португальського нападника.

У зимове трансферне вікно нападник лондонського Челсі Жоау Феліш вирушив до Мілана на правах оренди за 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска висловився про відхід 25-річного португальця.

"Нічого поганого не сталося. Гравці тренуються щодня і хочуть грати в усіх матчах. Але на поле у старті виходять лише 11 чоловік. Ми взагалі вирішили, що це хороший варіант для Жоау. Він ніколи не скаржився на свою ситуацію в Челсі", — цитує слова Марески журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Жоау Феліш провів за Челсі 947 хвилин у 20 матчах, в яких забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі.