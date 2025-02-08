Італія

Керманич Ювентуса прокоментував перемогу над Комо.

Туринський Ювентус напередодні в рамках 24 туру італійської Серії A на виїзді обіграв Комо.

Комо — Ювентус 1:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Старої Синьйори" Тіаго Мотта прокоментував виступ власної команди.

"Грати проти Комо сьогодні нелегко, і це не було б легким для жодної з команд Серії A. Це суперник, який ставить вас у скрутне становище, який грає в гарний футбол.

Ми виступили дуже добре, і зробили те, що повинні були зробити. Я радий, перш за все, за хлопців, вони на цю перемогу заслужили.

Пропускати такі голи, як влетів у наші ворота, неможливо на такому рівні, ми повинні грати в обороні краще. Ми залишили останнього захисника одного, і це явно не добре, ми повинні бути більш зосередженими в таких ситуаціях.

У роздягальні хлопці добре попрацювали над тим, щоб розібратись із цим прикрим моментом, і реакція в другому таймі була дуже хорошою. Заміни покращили рівень нашої гри.

Коло Муані? Він добре справляється з адаптацією, забиває голи. Він може робити ще більше корисного на полі, і зараз він повинен не відриватись від землі і продовжувати працювати. Є й інші речі, які повинен робити нападник, але мені подобається бачити його таким. Він допомагає команді.

Кожен матч має свою історію, ми повинні зробити правильні висновки, щоб зіграти наступні ігри найкращим чином. Сьогодні ми були серйозно налаштовані проти команди, яка створила проблеми всім, навіть великим клубам Італії", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч туринський Ювентус проведе вдома проти нідерландського ПСВ у рамках Ліги чемпіонів УЄФА.