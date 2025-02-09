Італія

Представник клубу прокоментував роботу на січневому трансферному ринку.

Цьогорічне зимове трансферне вікно стало черговим активним періодом діяльності італійської Роми.

"Вовки" підписували гравців виключно захисного спрямування, витративши наразі загалом близько 42 млн євро, тоді як клуб так само залишали оборонці, воротарі та півзахисники.

Баланс при цьому був від’ємним, оскільки наразі римляни повноцінно продали лише голкіпера Метью Раяна до Ланса за 800 тис. євро, тоді як оренди Ніколи Залевські та Самуеля Даля принесли їм 1,2 млн євро.

Підсумки цієї роботи в останньому інтерв’ю прокоментував спортивний директор Роми Флоран Гізольфі.

"Клуб підписав мирову угоду з УЄФА у 2022 році, незважаючи на значний дефіцит бюджету. Вона розрахована на чотири сезони, і зараз триває третій, із найбільшими обмеженнями.

Ми попрацювали над фондом заробітної плати, скоротивши його більш ніж на 20%, хоча деякі зарплати в команді зросли, як і було передбачено контрактами.

Ми повинні використовувати логіку, щоб залишатися вірними амбітній програмі, яка включає в себе столітній ювілей у 2027 році та новий стадіон.

Ми рухались у рамках вимушеного фінансового аспекту, що призвело до 5 продажів і 5 придбань. Ми зробили їх наприкінці вікна, тому що нам потрібно було дочекатися кроків від інших клубів. Ми змушені були продавати, перш ніж купувати.

Ми говоримо про мирову угоду, тобто приватну угоду, між Ромою та УЄФА. Щоб було зрозуміло: існує обмеження швидкості 30 км/год, але ми повинні їхати зі швидкістю 20 км/год, тому що в минулому ми їхали зі швидкістю 50 км/год.

Лоренцо Лукка? Він ніколи не був можливим трансфером для нас. Ми шукали нападника другого плану на заміну Довбику, а не основного.

Водночас ми працювали над переходом Фраттезі: із ним, із його агентом та з Інтером. Ми були близькі до угоди. Через 4 місяці побачимо, чи можливий його прихід. Його або схожого півзахисника з такими самими якостями.

Мета полягає в тому, щоб знайти стійких гравців на додачу до тих, що вже є: Коне, Дібала, Манчіні, Ндіка, Свілар, Паредес, які важливі на полі та в роздягальні. Ми працюємо з Паредесом над продовженням контракту ще на один рік.

Ми не просимо ні в кого більше часу, тому що у футболі часу не існує. Рома повинна приносити радість і гордість уболівальникам. А в цьому сезоні, я думаю, за винятком дербі — ми дали дуже мало радості вболівальникам.

Ті, хто керує цим клубом, віддають усе. Але це не означає, що вони не роблять помилок. Раньєрі, наприклад, із радістю віддав би руку, щоб досягти цілей, до яких повинна досягнути Рома, він про це сам мені казав.

Я не говорю про перехідний період. Ми хочемо вигравати сьогодні і в той же час працювати на майбутнє. Фрідкіни люблять Рому, і проєкт нового стадіону — найочевидніший тому приклад ", — заявив представник клубу.

Тим часом відомо, що аргентинський Бока Хуніорс активно цікавиться можливістю повернути Паредеса на батьківщину.