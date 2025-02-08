Італія

Молодий захисник міг опинитися на Етіхаді.

У зимове трансферне вікно лівий захисник туринського Ювентуса Андреа Камб'язо, як повідомлялося, міг стати гравцем Манчестер Сіті.

Технічний директор "старої синьйори" Кріштіану Джунтолі підтвердив інформацію, що 24-річного італійця хотів підписати "великий англійський клуб".

"Пропозиція від Манчестер Сіті щодо Камб'язо? Так, великий англійський клуб був зацікавлений, але переходу у підсумку не відбулося.

Ми раді зберегти Андреа. Ми звикли до такого інтересу, тому що у нас є талановиті молоді гравці, якими зацікавилися багато клубів", — цитує слова Джунтолі журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Ювентус хотів отримати за Андреа Камб'язо 80 мільйонів євро, тоді як Ман Сіті був готовий заплатити 60-65 млн.