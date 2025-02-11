Італія

37-річний іспанець продовжує показувати результативний футбол в Італії.

Вінгер Лаціо Педро може продовжити виступати у складі "орлів" під час наступного сезону. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво римського клубу задоволене виступами 37-річного іспанця і готове запропонувати йому новий контракт на наступний сезон.

Цього сезону Педро провів 26 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав три гольові передачі. При цьому іспанець у більшості матчів з'являється на полі з лави запасних.

Після 24 турів Лаціо набрав 45 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А.